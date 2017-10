Togo: "Martin Luther King" réclame le départ de Claude Le Roy

La dernière défaite des Eperviers du Togo, la semaine dernière en amical contre la sélection nationale d'Iran ne passe pas bien au sein du landerneau footballistique national et même au delà.

Pour preuve, un mouvement de la société civile togolaise et précisément le Mouvement Martin Luther King du Pasteur Edoh Komi, et le Collectif Notre football, notre fierté, se mettent debout pour annoncer une mobilisation générale pour réclamer le départ du technicien français Claude Le Roy.

Pour sonner cette mobilisation contre le sélectionneur des Eperviers du Togo, le Mouvement Martin Luther King dit avoir constaté "avec amertume et tristesse que la sélection nationale du Togo, les Eperviers descendent aux enfers depuis bientôt deux ans". Et la déclaration de ce mouvement de poursuivre, qu' "en effet, il nous souvient que la participation des Éperviers à la récente et dernière Coupe d'Afrique des Nations, a été médiocre voire nulle avec un seul match nul et vierge contre la Côte d'Ivoire.

Dès lors, les défaites s'échelonnent et s'enchaînent sous la conduite d'un tristement célèbre entraineur qui dans son arrogance et son air impulsif, gère le onze national comme son patrimoine personnel avec amateurisme et improvisation. Loin de dire que depuis que le sélectionneur français a pris la tête de l'Equipe Nationale, les Éperviers ont fui leur nid et sont exposés à toutes les péripéties dont les résultats sont connus de tous : jeu décousu avec à la clé des défaites inattendues sauf victoire face à des nations faibles en football et par conséquent le Togo descend avec une accélération vertigineuse dans le classement FIFA C'est avec consternation et frustration que les amoureux ballon rond suivent ces mauvaises prestations de leur onze national.

Alors que cette discipline sportive, qui fédère les énergies et rassemble régulièrement les fils et les filles de la nation est dans piteux coma. Il est donc temps de remédier à ces manquements qui conduisent inexorablement le football Togolais dans le gouffre".

Et c'est donc la raison évidente qui l'amène à lancer " un pressant appel aux médias, aux journalistes sportifs, aux associations des supporteurs et tout le peuple Togolais à une mobilisation générale pour exiger le départ immédiat de ce sélectionneur français".

Au MMLK, on "espère que le gouvernement mesure la gravité et l'ampleur de l'état fébrile et défectueux de l'équipe. nationale de nos jours comme un jarre passoire sous Claude Marie François Le Roy visiblement fatigué et dont la rupture du contrat n est que l'option idéale pour le gouvernement Togolais".

Loin de s'arrêter à cette dénonciation de l'inefficacité et du tâtonnement dont fait montre Claude Le Roy et son staff technique, ce mouvement s'insurge aussi contre "la cacophonie et la gestion plus ou moins suspicieuse des dirigeants de la fédération Togolaise de Football et appelle cette dernière àagir pour une véritable renaissance du Football Togolais".