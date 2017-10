Tunisie: Un univers parallèle pour toute bouée de sauvetage

L'éducation silencieuse viciée

«Dans la tradition familiale, les enfants n'avaient que le strict devoir d'écouter lorsque les adultes parlaient», atteste le narrateur qui s'est lancé sur les pas de l'improbable chétif qui ne semblait rien promettre, ni à personne, ni à lui-même. Car cet environnement rural n'était pas propice à l'émergence des chères têtes brunes pour lesquelles les seuls moments de joie étaient aux cotés de leurs mères.

En vérité, s'il en voyait l'utilité, n'importe quel adulte du village pouvait punir n'importe quel enfant sans aucune obligation de rendre compte. Près de Zarzis dans le sud tunisien, Sangho était ce village dont les habitants vivotaient à l'oubliette dans leur monde clos comme s'il s'agissait d'une grande famille unique.

La pauvreté et l'ignorance laissaientt pourtant ces villageois à la merci des pires charlatans qui vivaient de leur crédulité. Moricaud était anémique et impropre aux grands travaux auxquels ses frères aînés s'adonnaient sans peine et sa mère le confie alors à la «toubiba» qui lui prépare une bouillie de rouille de fer glanée sur des tôles pourries.

Mais quand aucune amélioration ne se fit voir dans son état, ce n'est pas vers un médecin que son père se tourne mais vers le «guérisseur du bout de la nuit» qui lui coud un fil de laine dans l'abdomen. Ajoutez à cela l'angoisse de Satan à tout bout de champ, la moisson, la tonte des moutons, la pêche, les spahis qui se croient tout permis dans cette Tunisie encore sous l'occupation des troupes françaises... et vous aurez tous les ingrédients de cette éducation silencieuse qui était censée forger les perceptions et les caractères des enfants.

Le refuge et le réceptacle de tous ses espoirs

Dans ce monde clos et vicié, un autre monde clos, un univers parallèle, était en train de se construire patiemment sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Distrait comme un autiste, Moricaud s'était progressivement enfermé dans son propre univers inaccessible aux autres, à l'exception de la petite Ined qu'il affectionnait tout particulièrement. Cet univers parallèle était construit de bric et de broc ; pêle-mêle des rêveries, des interrogations, des opinions, des observations, des raisonnements qui révélaient déjà celui qui allait étonner tout le monde en devenant l'incontournable premier de la classe à l'école et surtout qui allait briser le cercle vicieux le vouant au même sort que les autres.

Mais la vie du village n'avait pas fini de lui apprendre les choses de la vie, à la manière dure. Son frère aîné se marie et sa jeune épouse devient la rivale constante de sa mère qui s'effondre dans une dépression où elle finit par perdre la vue, incapable de vaquer au mieux aux affaires de sa famille qui se brise. Son frère et son épouse partent en ville, la famille de Ined disparaît sans laisser de traces... tout va mal.

Le seul réconfort de Moricaud, son école, devient le refuge et le réceptacle de tous ses espoirs.

Bien des années plus tard, devenu instituteur, Moricaud retrouve enfin Ined qu'il a mis toute sa vie à chercher, mais il n'avait jamais anticipé le drame trivial par lequel il allait passer, car avant lui Ined a été brisée par "les autres".

Le nectar de l'aloès, 241p., mouture française

Habib Khenissi

Editions Zakhâref, 2017