Tunisie: Anouar Haddad (ancien président du Stade Tunisien) - «Les écoles et les lycées du Bardo, un immense grenier»

Au Stade Tunisien comme dans le reste des clubs tunisiens, la détection des talents en herbe repose essentiellement sur la prospection qui s'organise en tournois de quartiers. Les sports scolaires, eux, ont beaucoup perdu de leur aura et c'est bien dommage ! Ce fut un temps où les sports scolaires et même universitaires étaient le fleuron de l'activité sportive dans notre pays».

Mais le gisement intense pour le Stade Tunisien reste essentiellement les écoles et les lycées du Bardo et de ses environs.

Même l'Institut supérieur des sports de Ksar Saïd cherche à placer ses meilleurs étudiants au Stade Tunisien. Ils sont pour la plupart des joueurs qui ont toujours pratiqué une activité régulière dans les sports scolaires, de l'école primaire jusqu'au lycée et qui ont été détectés par un club civil. Comme ils débarquent à Tunis, ils ne peuvent plus pratiquer leur activité sportive au sein de leur club d'origine. L'Institut de Ksar Saïd cherche donc à les placer au Stade Tunisien.

De plus, les instituteurs et les professeurs d'éducation physique qui exerçaient dans les écoles primaires et les lycées du Bardo et de ses alentours nous envoyaient régulièrement leurs meilleurs éléments.

