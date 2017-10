Tunisie: «Une équipe conquérante et rigoureuse»

Le score lourd de 4-1 confirme la volonté de vaincre de cette équipe de Tunisie. Bravo au staff technique national et bravo aux joueurs. Cette qualification est venue au bon moment pour redonner un second souffle à notre football qui a perdu beaucoup de sa crédibilité. Le prochain match face à la Libye sera une fête pour toute la Tunisie.

Au milieu, Sassi, Ben Youssef, Ben Amor, Chaâlali et surtout Trabelsi se replaçaient à la hauteur des axiaux empêchant l'accès à la zone tunisienne et sortant du pressing en cas de passes à destination des latéraux de la sélection guinéenne. Mais la paire Ben Amor-Sassi a régné : au cœur d'un bloc bien compact, les deux joueurs n'ont pas laissé le moindre mètre carré de répit aux milieux adverses, même lorsque ces derniers décrochaient. L'impuissance des Guinéens était lisible. Les positions moyennes des joueurs, très basses, confirment que les Guinéens ont eu beaucoup de mal à sortir de leur moitié de terrain.

Malgré le festival offensif du dernier quart d'heure de match, c'est vraiment sans le ballon que les camarades de Ben Amor ont convaincu lors de cette rencontre, face à une équipe technique mais faible collectivement et qui a l'habitude de répartir court depuis son gardien. Les Tunisiens ont opposé un bloc médian derrière M'sakni et Khenissi qui a très vite laissé les Guinéens impuissants. Le premier rideau formé par M'sakni et Khenissi a d'abord fait son travail en bloquant l'axe et en orientant la relance adverse vers les deux arrières latéraux adverses.

Les joueurs tunisiens ont réussi à faire douter les Guinéens en égalisant à la 47' tout juste avant la fin de la première mi-temps. Et après la reprise, c'était encore plus difficile pour les Guinéens d'autant que nos joueurs ont continue à pousser, profitant du repli défensif adverse assez faible; ce fut un contrôle de terrain écrasant.

