Tunisie: Mohamed Ben Hassan (manager général des jeunes du CA) - «La notion de sport, plurielle et évolutive»

Nous allons aborder différents paramètres pour tenter de mieux cerner les rouages du sport scolaire et les mécanismes et leviers à utiliser pour en faire un tremplin vers le sport civil.

Tout d'abord, au niveau des composantes de l'institution sportive (clubs, comités, ligues, fédérations, comité olympique, tutelle), il faut un meilleur esprit managérial chez la quasi-totalité des dirigeants sportifs en vue de mieux répondre aux besoins du sport scolaire.

Le modèle communautaire, le modèle municipal ou le modèle d'entreprise. Il faut choisir le modèle qui cadre avec notre perception du partenariat sport et études.

Si au sein des écoles, les tenants sont des fonctionnaires ou des salariés, dans les structures civiles, il convient de noter que les dirigeants restent des hommes bénévoles qui ne développent que peu de rapprochement entre l'école et l'association sportive civile.

Ce constat, bien qu'il constitue un sérieux frein au développement des organisations sportives et au passage à terme des élèves vers un club structuré, reste néanmoins le caractère dominant contre lequel il est difficile d'agir. Ça marginalise à terme ce rêve de basculer de l'école vers un club huppé, voire un CDF.

La solution pourrait provenir d'une certaine décentralisation des structures sportives dans les institutions éducatives.

L'objectif serait de ne plus perpétuer cette dépendance vis-à-vis de la tutelle pour les aides en investissement, en fonctionnement, et ce, en optant pour un sponsoring de proximité. En clair, il faudrait un jour dépasser cette dépendance de l'institution sportive scolaire vis-à-vis de l'Etat providence. Vous savez, la tutelle (ministère de l'Education et celui des Sports) ne peut développer le sport dans son ensemble. Si la totalité des fonds destinés au financement du sport (construction d'infrastructures, subventions aux fédérations, formation des cadres, préparation de l'élite) est d'origine étatique, la participation des autres agents publics (les collectivités) et privés demeure peu significative dans le sport sauf pour certaines activités. Ce faisant, notons que les enjeux de prestige et l'absence d'environnement économique suffisant favorisent le maintien de systèmes sportifs nationaux non compétitifs à l'échelon international».

Contraintes institutionnelles, juridiques et financières

«Dans un pays émergent comme le nôtre, l'évolution des ressources sportives locales se sont réalisées dans un réseau de contraintes institutionnelles, juridiques et financières, avec lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales doivent composer pour gérer leur territoire. Maintenant, et par effet d'entraînement, cela pourrait déteindre sur le secteur du sport scolaire. Car l'évolution des lois sur le sport, en adéquation avec la décentralisation et la déconcentration des ministères au niveau local (éducation nationale et ministère des Sports), pourrait ainsi favoriser la mise en place d'un management public du sport.

Une synergie pour favoriser l'émergence et l'éclosion

La notion de sport est plurielle et évolutive. Le sport scolaire, partie intégrante de notre système éducatif, a entretenu des relations diversifiées avec les sports dits civils.

Avant, ils formaient une seule entité et ils entretenaient une relation de confusion, de complémentarité, d'analogie, d'interférence et de fusion. Puis, l'évolution des tendances, des structures et des politiques a fait que cela s'est caractérisé par un élargissement du champ d'action du sport scolaire de ses visées et de ses préoccupations.

Ainsi, alors qu'elle était réservée à dégager une élite sportive, pour représenter l'établissement aux différents championnats scolaires, l'association sportive relevant de l'institution éducative a vu ses finalités s'élargir, pour devenir une cellule destinée à alimenter le sport civil. L'objectif est de se retrouver au service de la cause nationale de manière indirecte !

Je pense qu'indépendamment des structures, qu'elles relèvent de l'éducation nationale (lycée) ou du civil (clubs sportifs), une synergie entre clubs sportifs, fondation des fédérations et comité olympique peut favoriser l'émergence d'une génération de jeunes sportifs, transfuges des établissements scolaires et universitaires. L'on doit sortir du programme basique articulé sur deux axes, l'un réservé à la pédagogie et l'autre à l'association sportive. L'on doit mettre à terme sur pied un plan détaillé dans le temps et dans l'espace pour les associations sportives scolaires.

Exemple, tout d'abord une organisation d'élite sous forme de rencontres inter-établissements, une programmation entre élites par sport et catégories à l'échelon district, régional, et national, tout en respectant l'incapacité au niveau budgétaire des établissements du monde rural parfois. C'est à ce titre que le sport scolaire pourrait être au service du sport civil. Bref, le sport civil connaîtra une nette impulsion à travers la promotion du sport scolaire».