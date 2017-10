Tunisie: Sfax - Les parents quémandeurs

En réalité, l'on doit se rendre à l'évidence, les cours particuliers sont définitivement ancrés dans le mode de vie du Tunisien et, partant, dans leurs prévisions budgétaires. Ils ont de plus belle lurette acquis une immunité irréversible, incontestable et indestructible.

Désormais phénomènes de société indéracinables et maladies chroniques incurables, non seulement ils se montrent d'une endurance à toute épreuve, mais de plus, ils acquièrent une dimension accrue au fil du temps.

Passe pour les procédés peu orthodoxes mis en œuvre par un bon nombre d'enseignants pour «contraindre» leurs élèves à s'inscrire dans ses groupes. Mais ce que les détracteurs de «l'étude», s'obstinent à renier, c'est que les deux autres piliers du phénomène, en l'occurrence les élèves eux-mêmes et les parents, sont des demandeurs impénitents, des accros incurables et des «consommateurs» incapables, pour ne pas dire peu enclins à se débarrasser dans cette sorte d'accoutumance, dont ils se plaignent constamment, tout en s'y complaisant dans une sorte d'autoflagellation frisant le masochisme.

C'est ce qu'exprime, Sami K., exerçant dans le domaine de la communication : «C'est désormais un mal nécessaire. S'inscrire dans l'exception, en refusant que ses enfants suivent des cours particuliers fait naître une sorte de malaise, celui de se sentir "hors du système" et d'être isolé, solitaire et exclu de "l'unanimité" et des rangs.

D'autre part, quand bien même, les enseignants seraient au-dessus de tout soupçon, les parents se sentiraient toujours obsédés par la crainte d'une éventuelle réaction de "représailles" et se sentent par anticipation, coupables des souffrances que pourraient endurer leurs enfants.

De plus, dans l'esprit des parents, refuser à ses enfants des séances "d'études" fait inévitablement craindre de leur faire rater une occasion d'acquérir de nouvelles connaissances, ce qui serait du gâchis regrettable, comme si le savoir dispensé pendant ces séances était d'une nécessité absolue. C'est mental».

Amine K., boulanger de son état, donne une autre explication à la ruée des parents vers les cours particuliers : «C'est la quête éperdue de l'excellence pour garantir une place pour ses enfants dans les facultés de médecine, de pharmacie ou d'ingénieurs, l'Ena ou les grandes écoles d'études d'ingéniorat. Conscients que l'atteinte des objectifs tracés nécessite une préparation dès l'école primaire, les parents, surtout les plus nantis, font appel à des "précepteurs" à leurs enfants dès la première année de l'école de base ! ».

Alors une aberration de l'esprit ? Que non ! Rétorque, Slim B., professeur universitaire, selon un adage tunisien : «"Celui qui rate son aube", rate son gain. Tant il est vrai qu'un bon départ est très déterminant en tout s'il est épaulé par la persévérance. Et puis, plus on investit dans la scolarité de ses enfants, plus importants sont les bénéfices à en tirer».

A preuve, selon notre interlocuteur, il n'y a qu'à voir actuellement, l'appartenance sociale des experts, médecins, pharmaciens, ingénieurs et autres pour se rendre compte qu'ils sont issus dans leur grande majorité de milieux aisés et, à un degré moindre, des classes moyennes et surtout aisées et que les enfants des classes démunies, faute de moyens deviennent de plus en plus rares à accéder à ces professions, alors qu'ils y avaient une présence remarquable pour ce qui est des premières générations post-Indépendance.

La plupart de nos interlocuteurs évoquent aussi le manque de temps nécessaire au suivi du travail scolaire de leur progéniture, alors que pour une bonne partie de citoyens, c'est le manque, ou l'absence de compétence qui détermine le recours aux enseignants pour le faire.

Cela n'empêche que les parents d'élèves interviewés sont unanimes à dénoncer les cours particuliers source de soucis et de pressions budgétaires. Les plus lucides vont plus loin, évoquant des arguments plus pertinents, à l'instar de Sami K., qui condamne cette pratique : «De nature à porter atteinte à l'image de l'éducateur, doté d'un aura que lui confère son statut "d'homme de savoir" et d'incarnation des hautes valeurs morales. Une pratique qui menace la gratuité et la démocratisation des fondements de notre système éducatif».

Pour revenir aux prémices de l'année scolaire en cours, il y a lieu de constater la fièvre des cours particuliers qui s'est emparée de toutes les parties prenantes, avec plus d'ostentation, paraît-il que lors des deux dernières années. Il n'en demeure toutefois pas moins vrai que le phénomène est chronique et que la course aux inscriptions des élèves des classes terminales commence déjà au mois de juin, ce qui fait qu'à l'orée des grandes vacances, le carnet des inscriptions se trouve déjà plein et les groupes déjà formés.

Pour les retardataires, il ne restera plus qu'à se faire intégrer dans un groupe, ce qui n'est pas aisé, ou bien attendre une défaillance hypothétique d'un élève ou la constitution d'un nouveau groupe, ce qui n'est pas évident vu que l'emploi du temps du professeur est déjà trop chargé, sachant que les plus sollicités n'ont pratiquement pas le temps de souffler, avec même un trop-plein de travail. D'ailleurs, on apprend que le fléau des cours particuliers a déjà touché des disciplines inédites, comme l'éducation technique, car pour la majorité écrasante des parents, ce qui prime tout, ce sont les bonnes notes ! Ce qui revient à dire qu'ils n'hésitent pas à tenter de corrompre les enseignants de leurs enfants quand ils en ont les moyens, quitte à leur jeter la pierre par la suite et les traîner dans la boue !

Moralité : tant que la complicité persistera, et tant que les parents ont tendance à vouloir «acheter» les notes au lieu du savoir, les cours particuliers continueront à fleurir !