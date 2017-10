Tunisie: Sousse - La loi difficile à appliquer

Bientôt un dialogue national sur les cours particuliers dans les régions

«Les contrevenants, qui s'avèrent récalcitrants, s'exposent à des sanctions disciplinaires et même pénales allant jusqu'à l'exclusion du corps enseignant en cas de récidive», nous a indiqué Néjib Zbidi, commissaire régional à l'Education à Sousse. Il a suggéré l'organisation d'un dialogue national qui regroupe toutes les parties concernées (parents, enseignants, administration, élèves ,syndicat...) afin d'établir des recommandations qui seront soumises aux autorités de tutelle lesquelles prendront les mesures nécessaires pour une nouvelle réglementation adéquate des cours particuliers tenant compte des besoins de l'élève pour une meilleure assimilation et compréhension des cours et des préoccupations des parents quant à la lourde charge pécuniaire de ces cours particuliers pour leurs progénitures qui concernent deux à trois matières au moins par élève.

Il a mentionné que ce dialogue doit débuter dans les régions. Il sera couronné par une rencontre nationale des représentants des 26 commissariats régionaux répartis dans les 24 gouvernorats.

Il a ajouté que le commissariat effectue des contrôles sur le terrain dans les établissements afin de s'enquérir sur la bonne application pédagogique et réglementaire de ces cours au profit de groupes d'élèves et où le seul groupe ne doit pas dépasser les 15 élèves qui auront droit à 4 séances mensuelles d'une durée de 2 heures chacune. En outre, chaque enseignant ne doit pas dispenser ces cours à plus de 6 groupes.

Une question de justice sociale et d'égalité des chances de réussite.

Que ce soit pour les élèves ou les parents de familles tout juste moyennes ou même pauvres, l'interdiction des cours particuliers dans les foyers et leur institution dans les établissements scolaires offrent plus de chances égales de réussite des élèves pour toutes les catégories sociales. Seulement, certains parents d'élèves nous ont suggéré la révision des tarifs vers la baisse vu qu'ils payent les cours particuliers dans plusieurs matières et non une seule.

Certains parents nous ont suggéré la révision des cœfficients des matières principales dans les diverses sections afin de pallier au fléau des cours particuliers.

D'autres suggèrent la révision du système éducatif vers l'allégement des programmes établis pour chaque matière et l'institution d'une pédagogie adéquate d'enseignement primaire et secondaire tenant compte des suggestions et des réclamations des élèves se résumant dans la décongestion des classes qui ne doivent pas être encombrées et l'adoption d'un style d'enseignement qui favorise tous les élèves au niveau de l'assimilation et de la compréhension rapide des notions en classe et non ailleurs. De ce fait, l'élève n'aura plus recours aux cours particuliers .

L'élève et le professeur pourront alors se tourner vers d'autres occupations culturelles (cinéma, théâtre, musique...), sportives (foot, basket, tennis, athlétisme... ), et même vers le domaine de la recherche et des inventions électroniques et techniques. A bon entendeur , salut !