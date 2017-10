Tunisie: Encore des soucis budgétaires !

La trêve du championnat a été meublée par deux rencontres amicales à Sousse face à l'ESM et au SG. Pascal Janin a eu l'occasion de voir à l'œuvre certaines formules en défense et en attaque. Il a accordé sa confiance à d'autres réservistes.

C'est en cela que la JSK a longtemps vécu au-dessus de ses moyens. Bref, il faut optimiser les ressources, et sous ce rapport, on peut nettement mieux faire.

Les dirigeants aghlabides ont promis à leurs protégés le virement d'une partie de leurs salaires et de leurs primes au début de cette semaine. Et le directeur sportif Ameur Derbel de souligner : « la JSK vit une situation budgétaire difficile comme la plupart des équipes de L1.

