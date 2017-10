Ile Maurice: Arrêté avec des armes à feu, le Français Christian Lanchier libéré sous caution

Turbulences à Air Mauritius: les pilotes et la direction cherchent un terrain d'entente Plus »

Le Français devra également respecter scrupuleusement toutes les conditions attachées à sa remise en liberté conditionnelle. Une «objection to departure» pèse également sur lui et son passeport a été saisi.

Jacques Christian Lanchier a obtenu sa libération sous caution, ce lundi 9 octobre, après avoir comparu, pour la quatrième fois, devant la magistrate siégeant au tribunal de Port-Mathurin. Faisant l'objet de deux accusations provisoires, nommément possession illégale d'armes à feu et possession de drogues dangereuses, il a fourni deux cautions de Rs 30 000 chacune et signé une reconnaissance de dette de Rs100 000.

