Ile Maurice: Crève-Cœur - Plusieurs problèmes à traiter en urgence, dit le président

Il y a toutefois, ajoute le président du village, des projets qui sont en bonne voie. «Nous avons réalisé pendant ces dernières années des projets positifs.» Plusieurs routes ont été asphaltées et certaines sont en passe de l'être. Le terrain de volley-ball a été clôturé récemment. De plus, le morcellement l'Industrie a vu l'aménagement d'un premier jardin d'enfants. «Nous allons maintenant procéder à son inauguration d'ici la fin de l'année, en décembre plus probablement», tient-il à préciser.

La clôture est en piteux état et risque à tout moment de s'écrouler. D'ailleurs, une partie est déjà tombée et des jeunes qui viennent jouer expliquent qu'en plusieurs occasions ils ont perdu leur ballon, qui a fini par atterrir dans les broussailles à l'arrière du terrain de football. «C'est vrai que l'état de la clôture est pitoyable. Cela tombe néanmoins sous la responsabilité de la National Development Unit, auprès de laquelle je fais un appel pour qu'elle répare la clôture», dit Premnath Seewoo.

