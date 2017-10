Ile Maurice: MK - Le pilote Hofman pourra rester et se défendre à Maurice

Turbulences à Air Mauritius: les pilotes et la direction cherchent un terrain d'entente

Le pilote belge Patrick Hofman peut souffler. Le Prime Minister's Office (PMO), le Passport and Immigration Office et le commissaire de police se sont rétractés en Cour suprême, ce lundi 9 octobre. L'ordre intérimaire contre la déportation de Patrick Hofman a ainsi été enlevé. Les différentes parties concernées se sont engagées à suivre les procédures légales.

«Le juge a entendu les parties concernées. Ainsi, il y a eu un undertaking du PMO, du Passport and Immigration Office et du commissaire de police de ne pas déporter mon client et de suivre les procédures légales. Notre client aura le droit de contester les décisions prises à son encontre dans les forums appropriés. Les choses vont évoluer et nous espérons que ce sera dans notre direction», a déclaré Me Gavin Glover, avocat de Patrick Hofman.

Ce dernier a remercié tous ceux qui l'ont soutenu ces derniers jours et a salué le travail de ses représentants juridiques. «J'ai reçu des messages de Maurice et d'autres pays. J'ai dû me cacher pendant le week-end sur les recommandations de mes avocats. Cela me cause un préjudice moral énorme. Je remercie la presse aussi pour son soutien», a fait ressortir le pilote belge.

Le contrat de pilote liant Patrick Hofman à Air Mauritius a été résilié avec effet immédiat, vendredi 6 octobre. Ainsi que celui de deux autres pilotes. Les syndicats des pilotes, la Mauritius Air Line Pilots Association et l'Airline Employees Association sont montés au créneau. Ils ont fait part de leurs requêtes à l'administration, dimanche 8 octobre.

Ils demandent, entre autres, la réintégration immédiate et sans condition des trois pilotes «injustement licenciés».