Ile Maurice: Situation économique - «Nous sommes dans une phase difficile mais nous nous en sortirons», dit Lutchmeenaraidoo

Vishnu Lutchmeenaraidoo explique que Maurice traversera des moments économiques difficiles comme cela fut le cas en 1968 et 1982. «L'économie mondiale passera par une période difficile. C'est un cycle. Ce genre de période est nécessaire. Nous sommes dans une phase difficile mais nous nous en sortirons. Comme cela a été le cas par le passé. Nous devons nous adapter et nous préparer afin que dans 10 à 15 ans, Maurice devienne une grande puissance régionale», a-t-il fait ressortir.

«Ce seront aussi des accords free trade. Maurice deviendra, par la même occasion, le premier pays africain à signer un accord de ce type avec la Chine. Et avec le projet du Maritime Hub, le pays s'orientera plus vers l'étranger.»

Cet accord sur le libre-échange dans la zone régionale permettra aux entrepreneurs mauriciens d'avoir plus de possibilités d'exportation. Le ministre des Affaires étrangères annonce aussi deux autres signatures d'accord. L'une avec l'Inde et l'autre avec la Chine.

«Nous devons accepter que le pays passera par des moments économiques difficiles.» C'est Vishnu Lutchmeenaraidoo qui l'a dit, ce lundi 9 octobre. Il participait à la signature d'un accord entre la SADC, la COMESA et l'East African Community au Hennessy Park Hotel à Ebène.

