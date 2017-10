Burkina Faso: Zéphirin Diabré - «Si on a des divergences avec la direction d'un parti ce n'est pas le groupe parlementaire qu'on quitte mais le parti»

« Notre main est tendue et c'est à eux de la saisir ou de la laisser tomber. Nous appelons les militants à la sérénité, à la vigilance et à la sauvegarde des structures du parti dans les provinces. » Dixit M. Diabré.

De toutes les façons, Zéphirin Diabré a indiqué que le parti a pris note et il va saisir d'ici là le président de l'Assemblée nationale sur la situation afin qu'il donne sa position. Cependant, Moussa Zerbo, Porte parole adjoint du parti a averti que l'UPC est un label et il ne sera pas utilisé par « n'importe qui ».

Et pour M. Diabré, la création de ce groupe parlementaire est inopportune car si on a des problèmes avec la direction du parti, c'est le parti qu'on quitte et non le groupe parlementaire.

Pour ces derniers qui affirment rester dans le parti, la raison de leur dissidence est liée, entre autres, à l'absence de liberté de pensée et d'expression du député, l'absence de liberté de vote du député, l'absence d'équité dans le traitement des députés et parfois le manque d'égards pour certains.

