Ile Maurice: Desserte Arabie Saoudite-Maurice - Les opérateurs locaux visent le marché saoudien

Après l'Afrique du Sud et Madagascar en juillet, l'Île Maurice a signé à son tour le… Plus »

Parmi les offres que Maurice peut proposer aux touristes saoudiens : «les resorts et les plages». Les villas peuvent également constituer un produit attrayant pour eux, poursuit le président de l'AHRIM, ce type de résidences comportant à la fois l'aspect intimité, sécurité et service 24 heures sur 24. «Étant des touristes à fort pouvoir d'achat, ils sont aussi friands de produits haut de gamme.»

L'intimité et la sécurité sont des éléments importants pour leurs séjours, précise Jean-Louis Pismont. Et c'est sans compter la clientèle expatriée qui travaille en Arabie saoudite et qui recherche souvent des destinations vacances, notamment pendant le rude été saoudien.

Raju Jaddoo, secrétaire général de la MCCI, avance que la Chambre compte signer un protocole d'entente avec la Saudi Arabia Chamber of Commerce (SACC) d'ici la fin de l'année. Celui-ci devrait surtout porter sur le transfert de technologie et d'expertise en matière de développement des énergies renouvelables, explique-t-il.

