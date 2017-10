Ile Maurice: Salaire à MK - Rs 81 135 pour un copilote

Après l'Afrique du Sud et Madagascar en juillet, l'Île Maurice a signé à son tour le… Plus »

Quid des autres compagnies ? Chez Etihad Airways, le salaire de base est d'environ Rs 242 715 par mois, avec une augmentation annuelle de 2 %. Emirates Airlines affiche Rs 281 223 pour un First Officer alors qu'un commandant obtient Rs 398 567. Quant à Turkish Airlines, la compagnie proposerait un salaire mensuel de Rs 167 655 à un commandant. Chez British Airways, le salaire varie entre Rs 155 151 à Rs 413 736 mensuellement. Quant au commandant, son salaire mensuel oscille entre Rs 275 805 et Rs 586 082.

Quant au First Officer qui est aux commandes d'un ATR (qui effectue les vols vers Rodrigues et La Réunion), sa fiche de paie de septembre 2017 affiche la somme de Rs 60 840 comme salaire de base. «Avec les allocations, le montant grimpe jusqu'à Rs 87 535, 85.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.