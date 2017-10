Burkina Faso: NAFA - Plaidoyer à Kaya pour la libération du Gal Bassolé

La Nouvelle alliance du Faso (NAFA) a sonné la mobilisation de ses militants et sympathisants de la région du Centre-Nord, le samedi 7 octobre 2017 à Kaya, afin de demander la libération du général Djibrill Yipéné Bassolé, détenu à la Maison d'arrêt et de correction des armées, dans le cadre du coup d'Etat manqué de septembre 2015.

La Nouvelle alliance du Faso (NAFA) poursuit la mobilisation de ses militants et sympathisants pour la libération de son leader, Djibrill Yipéné Bassolé, incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA) pour son implication présumée dans le coup d'Etat manqué de septembre 2015.

Après Bobo-Dioulasso, Banfora, Réo et Nouna, la NAFA a sonné la mobilisation de ses militants et sympathisants de la région du Centre-Nord, ce samedi 7 octobre 2017 à Kaya. Venus des provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga, ils ont donné de la voix pour exiger le jugement de Bassolé ou sa libération provisoire au regard de son état de santé.

Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes, des coutumiers et des anciens, des militants vivants à Ouagadougou ont demandé la libération du leader de la NAFA.

Pour le secrétaire de la sous-section de Kaya de la NAFA, Cyrille Sawadogo, il y a plus de 24 mois que Djibrill Bassolé est « arbitrairement » détenu. « Nous, militants de la NAFA, nous ne devons pas rester les bras croisés.

Nous devons lutter afin d'obtenir sa libération », a-t-il déclaré. A l'en croire, la NAFA ne harcèle pas la justice.

« Nous voulons qu'on applique le droit, rien que le droit », a-t-il indiqué. Dans une déclaration lue par le président du comité d'organisation, Saïdou Etienne Sebgo, les militants demandent justice pour Djibrill Bassolé.

« Nous déclarons notre soutien indéfectible à Djibrill Bassolé et demandons aux plus hautes autorités du pays et à la justice, sa libération car 24 mois de détention sans jugement semblent insoutenables», a-t-il indiqué.

Le président par intérim de la NAFA, Mahamoudou Dicko, a félicité les militants du Centre-Nord qui se sont mobilisés pour soutenir la libération de leur leader.

Aux dires de M. Dicko, il est du devoir de la NAFA de parcourir tout le Burkina Faso pour expliquer aux militants de base les raisons de la détention de Djibrill Bassolé.

« Nous sommes là pour la cause de Bassolé et nous demandons que justice soit rendue. On ne peut pas mettre une telle personne en prison sans jugement et dire qu'il y a justice », a-t-il soutenu.

Pour le président par intérim de la NAFA, de 13 chefs d'accusation, un seul est retenu contre le général Bassolé.

« Si vous ne pouvez pas juger quelqu'un parce que vous n'avez pas de mobiles, il faut aller vers un non-lieu. Il faut le libérer pour que nous puissions travailler ensemble », a-t-il précisé.