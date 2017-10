Congo-Kinshasa: "L'impunité structurelle justifie les violences en République démocratique du Congo"

Alors que les violences se multiplient en RDC, certains y voient un signe du dysfonctionnement des forces de sécurité et de justice du pays.

Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des personnes disparues à Béni, où des combats à l'arme lourde ont été signalés entre les forces armées congolaises et des combattants du groupe armé ADF d'origine ougandaise. La mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC, Monusco qui appuie les forces congolaises a également fait part de la mort d'un casque bleu et 12 autres soldats ont aussi été blessés.

Beni enregistre des attaques à répétition contre les civils. Depuis 2014, les massacres s'intensifient. Les rapports des différentes ONG font état de 800 morts et 180.000 déplacés. "Les gens attaquent des civils en toute impunité, on ne sent pas de réelle volonté de déférer les coupables devant la justice", explique Evariste Mfaume, militant des droits de l'homme congolais et Directeur de Fizil Sud Kivu. Interrogé par la Deutsche Welle, il pense que "des groupes armées locaux profitent certainement de la situation" et dénonces les atteintes aux droits humains ou les repercussions sur l'activité économique notamment.