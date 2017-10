La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a repoussé une attaque perpétrée lundi matin par des éléments présumés des Forces démocratiques alliées (ADF) sur l'une de ses positions à Mamundioma (province du Nord-Kivu) au cours de laquelle elle a subi des pertes.

D'après les premières informations rapportées, deux Casques bleus auraient été tués dans cette attaque et plusieurs autres seraient blessés. Les Casques bleus blessés ont été évacués vers Goma pour y recevoir des soins médicaux.

Cet incident intervient à la suite d'une attaque survenue dimanche dans la même région où des éléments présumés des ADF ont tendu une embuscade à un convoi de civils circulant à moto sur la route entre Kamango et Mbau. D'après les premières informations disponibles, une vingtaine de civils auraient été tués.

« Je condamne fermement ces lâches attaques contre la population civile et les soldats de la paix des Nations Unies dans la région de Beni », a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général en République démocratique du Congo, Maman Sidikou, dans un communiqué publié par la MONUSCO.

« Cette région a déjà connu trop de violences y compris d'atroces massacres de personnes innocentes. Je rappelle à tous les groupes armés qui continuent de menacer et tuer les civils que la MONUSCO ripostera et ceci avec la plus grande fermeté », a ajouté M. Sidikou.

La MONUSCO a immédiatement déployé des renforts, notamment une force de réaction rapide et des hélicoptères d'attaque, afin de sécuriser la zone, assurer la liberté de circulation de la population civile et protéger les villages voisins de Kamango et Mbau afin de contrer d'éventuelles nouvelles attaques et de limiter les mouvements et activités des groupes armés.