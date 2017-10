Burkina Faso: TNT - Les Bobolais peuvent déjà se connecter

A l'issue de la conférence publique, le ministre et sa délégation ont visité les installations de la station SBT de Bobo-Dioulasso, pour s'assurer de la qualité des appareils et de leur bon fonctionnement.

Aussi, Kadidia Savadogo a indiqué qu'elle permettra d'avoir une meilleure qualité d'image et de son, et plus de modes de réception (réception à travers les téléphones et les ordinateurs portables).

Pour Mme Savadogo, la TNT est une réalité au Burkina Faso. Pour ce faire, elle a invité les populations à acquérir les équipements adaptés à cette technologie, à savoir un poste téléviseur numérique dont la TNT est intégrée, plus une antenne râteau UHF ou un adaptateur plus l'antenne pour les téléviseurs qui n'ont pas de signal TNT.

Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement continue sa politique de vulgarisation et d'appropriation par les populations du Burkina Faso sur la Télévision numérique terrestre (TNT). Ainsi après Dori, Fada N'Gourma, Gaoua, Dédougou, Banfora, c'était au tour de Bobo-Dioulasso d'abriter une conférence publique sur la TNT.

Dans le cadre de la vulgarisation et de l'appropriation par les populations de la Télévision numérique terrestre, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, à travers la Société burkinabè de télédiffusion, a organisé une conférence publique, le lundi 9 octobre 2017 à Bobo-Dioulasso. Elle a porté sur le thème « Le Burkina Faso entre bientôt dans la Télévision numérique terrestre (TNT) : Soyez prêts ».

