Liberia: Les femmes se mobilisent avant les élections au pays

Plus de deux millions de Libériens votent mardi pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf,… Plus »

Le Réseau des femmes pour la paix n'en est pas à sa première action. Au cours de la guerre civile particulièrement cruelle au Libéria, le mouvement a mené des sit-in et des prières publiques pour obtenir la fin des violences et la réconciliation. Ce qui a valu à l'une de ses fondatrices, Leymah Gbowee, le prix Nobel de la Paix en 2011.

Mais cette année, le scrutin est très ouvert avec pas mois de vingt candidats en lice. Alors pour éviter une situation dramatique, le mouvement des femmes a rédigé un mémorandum contre la violence qu'il a présenté aux candidats. "Tous les partis politiques doivent s'engager à respecter le résultat des unes. Et nous veillerons après les élections à ce que la paix obtenue soit maintenue", explique Delphine Morris. "Nous allons inciter tous les Libériens à la construction d'une société paisible et durable."

"Promouvoir le droit des femmes, réduire la violence à l'égard des femmes et des filles et leur permettre de participer pleinement au leadership, c'est ça notre but", explique Delphine Morris, coordinatrice du réseau. Elle invite les femmes à sortir massivement pour aller voter ce mardi, tout en ésperant que la situation ne soit pas la même qu'en 2011. À l'époque certains candidats avaient proclamé prématurément leur victoire.

