Burkina Faso: SIDA - De nouvelles stratégies pour vaincre "le mal du siècle"

Le Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les Infections sexuellement transmissibles (CNLS/IST) a fait sa rentrée administrative 2017-2018, le lundi 9 octobre 2017 au siège de l'institution, à Ouagadougou, sous la présidence du haut-représentant du chef de l'Etat, Chériff Sy.

Paré de Faso dan fani, le personnel du Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (SP-CNLS/IST) débute son année administrative 2017-2018 avec de nouvelles résolutions.

A travers la montée des couleurs nationales, c'est avec symbolisme que l'institution a amorcé sa rentrée, le lundi 9 octobre 2017 sous le patronage du haut-représentant du Chef de l'Etat, Chérif Sy.

A l'issue de la confiance affichée à la patrie, les travailleurs du SP-CNLS/IST se sont retrouvés dans le cadre d'une conférence thématique qui a porté sur « la mobilisation des ressources, le mode de transmission du VIH et la participation communautaire ». « Pour nous, il était important de relancer les gens autour des priorités de l'année », a expliqué le secrétaire permanent du CNLS/IST, Didier Bakouan.

Et comme priorité cette année, la structure en ligne de front contre le Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et les IST entend lever le défi du dépistage sérologique.

« Nous devrons faire en sorte que le maximum de personnes puisse connaitre son statut, parce que nous souhaitons parvenir d'ici à 2020, à ce que 90% des personnes infectées connaissent leur statut », a-t-il confié.

Cette activité est d'ailleurs un préalable aux autres objectifs du conseil. En effet, une fois le principe du dépistage acquis, la structure ambitionne également rendre disponible le traitement Antirétroviral (ARV) à toutes les personnes dans le besoin.

« Nous avons suffisamment d'ARV maintenant pour que tous ceux qui étaient en attente de traitement soient mis sous traitement », a souligné le secrétaire permanent.

Enfin, la troisième priorité d'ici à la fin de l'année au SP-CNLS/IST, c'est de pouvoir déclarer l'élimination de la transmission mère-enfant du virus du sida. Dr Didier Bakouan a évoqué en outre leur souhait de parvenir à l'éradication du virus du sida d'ici à 2030.

Un vœu réalisable, selon M. Bakouan à la condition que toute la population s'engage dans les bonnes attitudes. Pour lui, « le sida, c'est le comportement des gens. Si, chacun se préserve, est fidèle à son partenaire, le virus n'aura plus de chemin pour se propager et le SP-CNLS/IST n'aura plus grand chose à faire ».

Afin de se mettre dans les dispositions d'esprit et de corps pour amorcer l'année avec ces grandes ambitions, le SP-CNLS/IST a ponctué sa rentrée d'un déjeuner dégustatif de mets traditionnels des 13 régions du pays et d'une séance d'aérobic. Le patron de la cérémonie, Chérif Sy, justifiant la solennité de la cérémonie a parlé de patriotisme et d'ardeur au travail.

« La montée des couleurs qui inaugure la rentrée administrative 2017-2018 du SP/CNLS-IST témoigne de notre attachement à la patrie.

Cet attachement a pour valeur, la dignité, l'honneur et l'intégrité. Cette rentrée magnifie aussi le sens du travail bien fait pour atteindre les objectifs 2030(...) », a-t-il inscrit sur le livre d'or de l'institution.