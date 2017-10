Angola: Un diplomate félicite les Forces Armées pour le 26ème anniversaire

Luanda — L'ambassadeur angolais en République du Ghana, Augusto da Silva Cunha, a félicité lundi les Forces armées angolaises (FAA) pour leur 26ème anniversaire, célébré ce lundi le 9 octobre.

Les félicitations sont contenues dans un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès, dans lequel le diplomate souligne la nécessité des Forces armées plus renforcées et préparées pour relever les défis de défense de la paix et de l'intégrité territoriale.

Dans le communiqué, l'ambassadeur a également souhaité aux FAA de la force et de la détermination qui caractérisent et permettent de mener à bien le processus de réédification et d'adaptation aux nouveaux défis dans l'intérêt de la nation et du peuple angolais.