Mali: Le ministre des Finances exige des résultats pour allouer les budgets

Pour ce faire, il indique que les budgets des différents départements ne seront plus alloués sur la base d'indicateurs, mais de programmes pertinents et viables.

Sans doute, l'Etat malien a dégagé beaucoup d'approches stratégiques et pris des mesures pour assainir la gestion des deniers publics dans les départements ministériels. Mais, on a du mal à relever ce défi.

Telle est la nouvelle exigence du ministre de l'Economie et des Finances. Dr Boubou Cissé s'attèlera à encourager cette mesure de gestion rationnelle et efficiente à ses collègues en vue de parvenir à l'atteinte des résultats fixés.

