Nigeria: Procés des présumés membres de Boko Haram - Le difficile équilibre de la balance

A partir de ce lundi 9 octobre, plus de 2 300 personnes accusées d'appartenir à Boko Haram… Plus »

Et le cas du simulacre procès intenté contre Ahmed Abba, correspondant de RFI en langue haoussa au Cameroun, pour une prétendue « collusion » avec cette secte islamiste Boko Haram est là pour l'attester à plus d'un titre.

C'est dire que la justice nigériane a le devoir de se mettre au dessus de toutes pressions quelconques pour bien conduire ce procès assez délicat et hautement sensible. Comme on l'a vu avec le Cameroun voisin, la lutte contre le terrorisme est souvent utilisée comme prétexte par des autorités pour bâillonner les opposants ou museler la liberté d'expression.

En plus, la question de l'instruction des dossiers se pose alors que du côté des autorités, on reconnaît que des « enquêtes ont été mal menées ». Toute chose qui pourrait présumer un marathon judiciaire à multiples rebondissements.

Sans oublier également les parents et proches des lycéennes de Chibok enlevées et qui aimeraient savoir la vérité sur ce qui s'est passé. Mais la manière dont ce procès se profile donne tout de même à inquiéter.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.