Angola: Le ministre de la Défense garantit la continuité du processus de modernisation des FAA

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale, Salviano de Jesus Sequeira, dit Kianda, a garanti lundi, dans la région de Funda (Cacuaco), que son secteur poursuivrait le processus de modernisation des Forces Armées Angolaises (FAA), afin de leur donner la capacité d'intervenir dans les espaces sous leur responsabilité.

Défilé de l'armée

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de la célébration du 26ème anniversaire de la création des FAA, qui se commémore le même jour, a ajouté que ces tâches devraient être complétées par la construction et la réhabilitation des casernes et des infrastructures d'hébergement des troupes.

Selon lui, d'autres efforts se joindront au processus de création d'industries de défense de manière à réduire la dépendance externe dans la fourniture de biens et services essentiels aux FAA.

Ceci a pour objectif « de permettre également la démobilisation du personnel militaire inactif, soit par limitation de temps, soit par des limitations physiques, ainsi que par des jeunes venant de différents cours dans des institutions académiques".

Il a souligné qu'aujourd'hui, en plus des missions inscrites dans la Constitution, il y avait encore d'autres défis, associés aux engagements internationaux tels que les missions d'appui à la paix et au niveau interne, d'appui aux populations en situation d'urgence et de catastrophe naturelle, le combat au terrorisme et l'immigration illégale, ce qui exige qu'ils soient bien formés et équipés.

En ce sens, il a exhorté les unités, les établissements et les organes à devenir de véritables écoles où l'accent est mis sur la nécessité de maîtriser les moyens et équipements mis à la disposition des militaires.

Le ministre a fait remarquer, cependant, que les unités militaire étaient un bien commun et avec des missions spécifiques, où leurs commandants doivent toujours être préoccupés par l'engagement de son personnel, en sachant profiter des différences de pensée pour la croissance des mêmes, jamais l'échec.

Répondre aux commandants, il a souligné que des progrès dans la carrière militaire, associés à la vie personnelle, ne peut pas être lésés par des attitudes négatives liées à la mauvaise gestion, la négligence et le manque d'intérêt pour le personnel sous son commandement et de direction.

En vue de bannir et de prévenir les mauvaises pratiques qui ternissent la réputation des FAA, il sera renforcée la surveillance, le contrôle et l'inspection de manière à veiller au respect rigoureux des normes légales et à punir ceux qui insistent aux pratiques négatives.

Ont assisté à la cérémonie des 26 ans des FAA, des officiers généraux, des subalternes, des amiraux, le gouverneur de Luanda, les membres de la société et des entités religieuses.