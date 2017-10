Rwanda: L'armée rwandaise a torturé des civils

L'armée du Rwanda a régulièrement arrêté illégalement et torturé des… Plus »

Si le gouvernement ne prend pas cette question au sérieux, les bailleurs de fonds du Rwanda devraient évaluer leur soutien financier et autre, notamment la formation et le renforcement des capacités, aux institutions directement impliquées dans ces violations.

Le gouvernement s'est empressé de qualifier le rapport de « fausses nouvelles » et n'a rien fait pour répondre aux allégations spécifiques, alors même que nous avons mentionné les noms de victimes, les dates et les lieux des exécutions et inclus un grand nombre de photos des victimes.

Nous avons demandé des réunions pour discuter de cette recherche et proposer des idées sur la façon dont le gouvernement pourrait enquêter sur ces allégations et faire en sorte que les personnes responsables rendent des comptes. Mais le gouvernement n'a jamais répondu.

Ces personnes ont été prévenues, souvent sous la menace de mort ou de ré-arrestation, de ne parler à personne d'où ils avaient été et de ce qui leur était arrivé. Ils ont pris de grands risques en nous parlant et en révélant ces abus.

Ainsi, des mois de détention illégale peuvent être simplement effacés du dossier officiel. Lorsque l'accusé soulevait la question devant les tribunaux, les juges et les procureurs rejetaient les allégations de torture et de détention illégale, même s'ils auraient dû les examiner.

À un moment donné, l'agent a reçu un appel et il est sorti pendant environ 25 secondes. Le prisonnier s'est tourné vers moi et a déclaré : « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous devez savoir que j'ai été torturé à Kami.

Il a ensuite ordonné au prisonnier, en kinyarwanda, de ne pas dire des choses qui rendraient sa vie plus difficile. Nous avons donc discuté des aspects techniques de son procès pendant environ 45 minutes. Pendant tout ce temps, il me donnait sous la table des petits coups sur la jambe avec son pied.

Nous avons rencontré des dizaines et des dizaines de personnes qui souffraient encore, physiquement et mentalement, des mois ou des années après que leur torture ait pris fin.

Copyright © 2017 Human Rights Watch. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.