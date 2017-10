Angola: Pungo-a-Ndongo peut être une zone de tourisme religieux

Sous la devise « Notre-Dame du Rosaire de Pungo-a-Ndongo, garde l'Angola dans la paix et le progrès », la quatrième édition du pèlerinage au sanctuaire a réuni environ sept mille fidèles des provinces de Cuanza Norte, Malanje, Luanda et Uige.

Il a révélée la reprise du projet de construction du mémorial Héros du royaume de Ndongo, Matamba et Cassanje dans la zone de Muculo à Ngola, où sont enterrés les restes de la reine Njinga Mbande et du roi Ngola Kiluanje.

De plus, le gouvernant a signalé que les familles résidant au siège et dans l'administration locale seront transférées à un autre endroit.

Intervenant à la messe de clôture de la IVe édition du pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire, réalise les 07 et 08 octobre, le gouverneur de la province a indiqué qu'il était prévu la construction, dans le village, de nouvelles infrastructures de soutien au tourisme religieux, afin d'attirer plus de touristes nationaux et internationaux et, par conséquent, générer des revenus pour les coffres de l'Etat.

