Ceci est une déclaration du Syndicat national des agents des finances (SYNAFI) à propos de la séquestration du directeur régional et ses collaborateurs par des travailleurs de la commune de Bobo-Dioulasso le mercredi 20 septembre 2017. Le syndicat pointe un doigt accusateur sur le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourahima SANOU. Lisez plutôt.

Dans la journée du mercredi 20 septembre 2017, des travailleurs de la commune de Bobo-Dioulasso ont envahi la Direction régionale du Contrôle des marchés publics et des engagements financiers des Hauts-Bassins (DR-CMEF/ HBS).

Ils ont séquestré le directeur régional et ses collaborateurs tout en leur proférant des injures, et même des menaces du genre : « Il est où ? on veut sa tête ; on veut sa peau, etc. » ; mettant ainsi à rude épreuve leur sécurité, leur intégrité physique et morale.

Cette situation fait suite à la mise en application du décret n°2017-0718/PRES/PM/MATD/MINEFID du 2 août 2017 portant Régime indemnitaire des agents et autres acteurs des collectivités territoriales.

En effet, des interprétations diverses ont été constatées. Les travailleurs de la commune de Bobo-Dioulasso ont exigé un rappel de leurs indemnités pour compter du 1er janvier 2017 (comme cela s'est passé dans la commune de Ouagadougou), alors que ledit décret a été signé le 2 août 2017 sans précision expresse dans ses articles, d'une quelconque date d'effet.

Considérant qu'en l'absence d'une date d'effet expressément donnée par un texte, c'est plutôt sa date de signature, sinon, sa date de publication au Journal officiel du Faso qui est applicable.

Par conséquent, le directeur régional (par ailleurs Contrôleur financier de la commune de Bobo-Dioulasso) a proposé que le rappel d'indemnités soit constaté pour compter de la date de signature du décret, à savoir le 2 août 2017.

C'est ainsi que les travailleurs de la commune de Bobo ont estimé que le directeur régional et ses collaborateurs sont contre leurs intérêts en occultant que la principale mission de la DR-CMEF/HBS est de veiller au respect des textes législatifs et règlementaires.

Suite à cette pression, des instructions ont été données au directeur régional par sa hiérarchie de viser le rappel d'indemnités pour compter du 1er janvier 2017. Celui-ci a exécuté les instructions données par sa hiérarchie, mais a demandé qu'une instruction écrite lui soit transmise.

Aussi, faut-il rappeler que ce même incident s'est préalablement produit dans la commune de Ouagadougou avec les mêmes comportements et agissements avec séquestration du Contrôleur financier de la Région du Centre...

Face à ces comportements qui ne sont pas de nature à préserver le climat social déjà délétère et qui remettent en cause le travail combien noble et indispensable des contrôleurs financiers, nous dénonçons avec la dernière énergie :

- le fait que ni le Gouverneur de la région des Hauts-Bassins, ni le haut-commissaire de la province du Houet n'ait entrepris une démarche visant à assurer la sécurité du directeur régional et ses collaborateurs; les jetant ainsi en pâture face à des travailleurs de la commune déterminés à se rendre «justice»;

un manque d'anticipation des autorités qui attendent toujours l'irréparable ou les mouvements d'humeur avant de faire droit aux travailleurs ;

- le comportement populiste du maire de la commune de Bobo-Dioulasso pour avoir été l'instigateur principal du mouvement. En effet, c'est le double langage tenu par le maire, et son incapacité à concilier les positions qui sont à la base de ce mouvement.

Pour une autorité de son rang, le maire aurait dû, après les échanges qu'il a eus la veille (mardi 19 septembre 2017) avec le directeur régional, inviter les protagonistes autour d'une table pour échanger et trouver une solution.

Bien au contraire, il a préféré prendre un engagement dans lequel il prétend autoriser le DR-CMEF/HBS à viser le dossier, alors qu'il sait bien que dans le droit positif burkinabè, il n'y a pas de réquisition entre ordonnateur et contrôleur financier (l'information sur cette impossibilité lui a été donnée la veille).

Pire, en prenant cet acte, le maire fait croire à ses agents que la balle n'est plus dans son camp, mais dans celui du contrôleur financier, alors qu'il sait bien que cet engagement qu'il a pris est nul et de nul effet.

En rappel, ce même maire de Bobo-Dioulasso, en la personne de Monsieur Bourahima Sanou, n'est pas à son premier forfait, et d'aucuns diront qu'il détient le « maillot jaune » ou encore la « palme d'or » dans ces genres de mouvements.

En effet, on se souvient de la marche organisée par la mairie de Bobo-Dioulasso sur la Trésorerie régionale des Hauts-Bassins et la rupture de collaboration entre la mairie de Bobo et les agents des impôts durant cette même année 2017 (de janvier à avril) et tout cela, orchestré par Monsieur Bourahima SANOU himself.

Pour toutes ces raisons évoquées et au regard des pressions visibles et souterraines sur les contrôleurs financiers (gardien de la bonne gestion financière) dans l'exercice de leur fonction, nous exigeons des autorités :

- un respect de la fonction de contrôleur financier et l'arrêt des interférences politiques, cause de la mauvaise gestion des finances publiques et partant, principal frein au développement économique et social de notre pays;

- une protection des agents sur leurs lieux de travail et la recherche de solutions aux problèmes avant une quelconque détérioration du climat social;

- une excuse publique du maire de la commune de Bobo-Dioulasso à l'endroit du directeur régional du contrôle des marchés publics et des engagements financiers des Hauts Bassins et à ses collaborateurs afin de permettre une décrispation du climat de travail très délétère et électrique...

En tout état de cause, le Syndicat national des agents des finances (SYNAFI) se réserve le droit d'entreprendre toutes actions pour amener les autorités à trouver des solutions idoines aux préoccupations posées par les travailleurs et appelle ses militant(e)s et sympathisant(e)s à rester mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre.

