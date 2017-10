Burkina Faso: La coopération médicale, l'héritage méconnu de Che Guevara

A l'occasion des 50 ans de l'assassinat d'Ernesto Che Guevara, l'ambassade de la République de Cuba au Burkina Faso a revisité, le dimanche 8 octobre 2017 à Ouagadougou, un pan méconnu de la vie de l'un des plus importants dirigeants de la Révolution cubaine avec les frères Castro.

C'est le 8 octobre 1967 qu'Ernesto Che Guevara, médecin d'origine argentine, a été exécuté en Bolivie sur le théâtre de la lutte contre la dictature pour faire triompher la révolution.

Cinquante ans après, des Burkinabè se souviennent de celui qui a conduit les barbudos (soldats révolutionnaires) à une victoire décisive dans la ville cubaine de Santa Clara sur l'armée du dictateur Fulgencio Baptista, permettant à Fidèle Castro de s'emparer du pouvoir à la Havane.

Au cours d'une cérémonie dédiée à cette figure majeure de la Révolution cubaine, l'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso, Mme Ana Maria Chango, des responsables de partis politiques et d'associations de solidarité cubano-burkinabè ont salué la mémoire de l'illustre disparu.

Après l'exécution des hymnes nationaux des deux pays à la résidence de l'ambassadeur, les intervenants ont rendu hommage à « un digne fils » d'Amérique et du monde à travers son combat engagé dans le maquis contre l'impérialisme mais aussi et surtout contre l'injustice sous toutes ses formes, la pauvreté et la marginalisation des plus démunis en tant que médecin de la guérilla.

Cet engagement a donné lieu à une coopération médicale unique dans l'histoire de la solidarité internationale, la Brigade médicale cubaine connue dans au moins 80 pays du monde.

Selon le chef de la Brigade médicale internationaliste au Burkina, Dr Gustavo Fronta, le Ché a réalisé des « recherches remarquables » dans les domaines de l'allergologie et de l'épidémiologie, partageant son sort d'avec ceux des malades des jungles péruviennes et même les prisonniers ennemis.

L'ex- procureur suprême de Cuba, président de la Banque centrale, ministre de l'Industrie et membre du directoire du parti communiste cubain a aussi été le précurseur de l'intégration des soins primaires de santé dans le cadre de la médecine préventive, épine dorsale du système de santé de l'île. Le credo de l'engagement social et humanitaire de Che Guevara est « d'aider le plus grand nombre de personnes possibles à prévenir ce qui est prévisible en termes de maladie ».

Le combat des médecins cubains

Il demeure aujourd'hui un phare pour de nombreux médecins bénévoles cubains qui écument le monde pour sauver des vies dans des territoires parfois hostiles.

Des images saisissantes de la grave crise d'Ebola qui a fauché des milliers de vies en Afrique de l'Ouest et du Centre ont montré le combat des médecins cubains aux côtés des malades en Sierra-Leone. Au total, 400 professionnels cubains ont été envoyés en Afrique de l'Ouest alors en quarantaine pour combattre le virus mortel.

Dans la même veine, le président de l'Association de solidarité et d'amitié Burkina-Cuba/ America Latina (ASAC-BF/AL), Stanislas Damiba, a rappelé « les services vitaux que rendent chaque jour les coopérants cubains au peuple burkinabè depuis le 25 novembre 1984, date de lancement de la campagne de 15 jours de vaccination de tous les Burkinabè de moins de 15 ans contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole ».

M. Damiba a souligné que le révolutionnaire cubain et le père de la Révolution burkinabè, Thomas Sankara, ont en commun l'internationalisme, l'humanisme, le patriotisme et la dignité. Il a aussi saisi l'opportunité de la présence de Me Bénéwendé Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour plaider en faveur d'une solution définitive aux préoccupations des 600 étudiants envoyés par Thomas Sankara en 1986 pour une formation politique, technique et professionnelle.

A ce jour, 263 « enfants de Sankara », engagés dans la Fonction publique, ont des problèmes d'avancement et de reclassement, 283 sont au chômage « précaires ».

L'autre doléance du président de ASAC-BF/AL a trait à des baptêmes de rues, d'écoles, d'hôpitaux en hommage au Lider Maximo Revenant sur la coopération dans le domaine de la santé, l'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso, Mme Ana Maria Chango, a rassuré que l'île « continuera à partager ses connaissances et expériences avec des pays frères sans que les avantages économiques n'entrent en ligne de compte dans les efforts conjoints ».

Selon la diplomate cubaine, son pays restera fidèle à l'héritage de Fidel Castro et de Ché Guevara avec la conviction que la patrie, c'est l'humanité.