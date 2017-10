Cameroun: SDF - Le congrès reporté sine die

Ledit appel a été fait à « l'endroit de tous les Camerounais de bonne volonté de nous assister [le Sdf] dans la collecte des preuves matérielles contre la junte de M. Paul Biya et son gouvernement, de ces crimes flagrants et de ces violations sans précédent des droits de l'homme ».

Dans la même déclaration, le SDF, en accusant le pré- sident de la République et son gouvernement de « faciliter et soutenir les discours de la haine, la promotion des fausses allégations de terrorisme et des provocations savamment planifiées pour permettre à son armée de tuer massivement », lance également « un appel solennel à tous ses membres et sympathisants de constituer un fonds de solidarité pour assister toutes les victimes de ces ignobles exactions de la junte de M. Biya », poursuit Ni John Fru Ndi.

La décision prise est motivée par le climat d'insécurité qui traverse les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis près d'un an. Surtout que le congrès annoncé devait se tenir dans la ville de Bamenda, considérée comme le fief « naturel » du SDF.

