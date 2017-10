Cameroun: Velléités sécessionnistes - La Haute Sanaga en ordre de bataille

Derrière Paul Biya, les fils et filles du département ont manifesté jeudi pour la préservation de la paix, de l'unité et de l'indivisibilité du Cameroun.

Le chef de la délégation permanente départementale du Comité central du RDPC en Haute Sanaga, ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt , n'a pas voulu que son unité politique soit en reste, au moment où le pays tout entier se lève pour fustiger ces menaces sur la paix et l'unité nationale. Jeudi dernier, quelques jours après les événements du 1er octobre, la réponse du département de la Haute Sanaga est tombée, sans concession, sur les velléités sécessionnistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Et pour ce faire, la délégation permanente départementale du comité central du Rdpc dans la Haute Sanaga, a organisé un méga meeting de soutien au président national du RDPC, chef de l'Etat, pour l'unité, l'indivisibilité, la paix et le développement du Cameroun. Pour Bidoung Mkpatt, et on ne le sait que trop, « les gestes, les actes et les faits de la Haute Sanaga sont observés et analysés avec rigueur et minutie », parce qu'il est un département de référence dans la préservation des acquis du Renouveau.

Et face au péril grave « contre la paix, la sécurité, l'intégrité territoriale et la cohésion sociale, la Haute Sanaga dit non à la division ! Non à la violence et au terrorisme ! Non à toutes les entreprises destinées à déstabiliser notre pays ! Non au terrorisme ! Oui à la concertation dans le cadre des mesures prises par le président de la République ! Oui à la solidarité avec nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ».

En filigrane, ce n'est que l'expression de la Haute Sanaga, à réitérer son soutien indéfectible et inconditionnel à Paul Biya, l'expression de sa fidélité, de sa loyauté à sa politique du Renouveau national. Sans oublier, la première dame, pour qu'elle continue aux côtés de son époux, à l'accompagner avec toujours plus de bonheur, dans sa complexe tâche de conduire le Cameroun vers l'émergence. Et autour du chef de la délégation permanente du comité central du RDPC en Haute Sanaga, Bidoung Mpkatt, le chef de la délégation permanente régionale du Comité central pour le Centre, Jean Bernard Ndongo Essomba, et le représentant du Secrétaire général du Comité central du RDPC, Hamadjoda Adjoudi.

La forte mobilisation des élites et des sept sections RDPC de la Haute Sanaga et des représentants de l'UPC, de l'UNDP, du SDF et des porte-paroles des communautés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour tous, délivrer un message de paix, d'unité, de solidarité, de loyauté, d'encouragement, de confiance, d'intégration, de dialogue et de stabilité, pour ensemble, ne pas céder aux sirènes de la division et de la déstabilisation.

Et pour la Haute Sanaga, marquer l'histoire en apportant plus que par le passé, sa partition symphonique de paix, de progrès, et d'unité que développe sans relâche, Paul Biya.