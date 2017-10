Cameroun: Situation sécuritaire à l'Est - Le général Meka prend le pouls

« Je suis venu voir si tous nos hommes sont bien en place et dans quelles conditions ils remplissent leur mission. J'ai rencontré des hommes engagés qui, malgré des conditions de travail et de vie pas toujours faciles, s'acquittent honorablement de leurs missions. S'il n'y avait pas cette sécurité ici, vous pouvez imaginer les conséquences que pourrait subir un investissement de cette importance », a déclaré le général René Claude Meka.

La visite opérationnelle du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, René Claude Meka, l'a notamment mené jeudi et vendredi derniers à Garoua-Boulaï à la frontière avec la RCA et à Lom-Pangar. La première ville citée fait face à un afflux important de réfugiés, victimes de la crise sécuritaire en République centrafricaine.

