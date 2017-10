Maroc: L'infarctus du myocarde en débat à Marrakech

Cet événement a été marqué par l'organisation de plusieurs sessions de formation continue portant, notamment, sur la place du cardiologue à côté du médecin oncologue dans la gestion des effets secondaires des médicaments anticancéreux, les avancées techniques dans le traitement des affections congénitales du cœur aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant et les nouveautés en rythmologie cardiaque, en cathétérisme, en imagerie cardiaque, ainsi qu'une session dédiée aux jeunes cardiologues marocains, pour la maîtrise des nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques.

Il renseignera, également, sur les patients ayant un infarctus du myocarde avec troubles du rythme, sur les principaux facteurs de risque, sur les antécédents cardio-vasculaires et les pathologies associés, ont noté ces cardiologues marocains des différents secteurs (universitaire, militaire, public et libéral), ajoutant que ce registre constituera un outil de gestion et de planification pour les politiques afin de mettre en place un programme national pour stopper l'évolution de cette pathologie cardiaque, qui n'épargne ni les personnes âgées ni les plus jeunes.

