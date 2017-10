Afrique: Les USA punissent un Ghana maladroit

Les USA décrochent leur deuxième victoire et la première place du groupe.Les Ghanéens se sont créé les meilleures occasions, mais ont manqué de précision. Les Américains termineront contre la Colombie, le Ghana contre l'Inde.

Tous deux vainqueurs lors de la journée d'ouverture du Groupe A, le Ghana et les Etats-Unis s'affrontent pour la deuxième journée avec la première place et place en huitièmes de finale comme enjeux.

Les Américains prennent le meilleur départ, grâce notamment aux efforts de Chris Durkin devant, mais la défense ghanéenne et son dernier rempart Danlad Ibrahim tiennent bon. Les Black Starlets trouvent enfin leur rythme et montent en puissance, se créant des occasions grâce à Sadiq Ibrahim et Eric Ayiah.

Les Africains accélèrent encore après la pause et multiplient les situations dangereuses, mais Gideon Mensah, Sadiq Ibrahim, Kudus Mohammed et Emmanuel Toku font un concours de maladresse, entre ceux qui manquent à bout portant, et ceux qui ne cadrent pas devant une cage vide.

Le tout en moins de 10 minutes ! Mais tout le monde le sait - à part visiblement les Ghanéens -, à force de ne pas convertir ses occasions, on s'expose à un but adverse en contre.

C'est Ayo Akinola qui le vérifie en trompant Danlad Ibrahim d'un tir croisé, après un service parfait de Chris Goslin (75', 1:0). Le Ghana tombe de haut, mis pourra se relever contre l'Inde lors de la dernière journée. Les USA, eux, sont presque qualifiés avant de défier la Colombie.