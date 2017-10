Mauritanie: Le Président de la République se réunit avec certains acteurs sociaux et politiques de Tevragh-Zeina

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, s'est réuni lundi à Nouakchott avec certains acteurs sociaux et politiques et des citoyens simples de la moughataa de Tevragh-Zeina.

Ont assisté à la rencontre, les ministres de l'intérieur et de la décentralisation, du pétrole, de l'énergie et des mines, de la santé, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de l'emploi, de formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication ainsi que du directeur de cabinet du Président de la République, des chargés de missions et des conseillers à la Présidence de la République, en plus du wali de Nouakchott-Ouest, de Mme le maire de Tevragh-Zeina et de l'administration directeur général de l'agence nationale pour le registre de la population et des titres sécurisés.

Le Chef de l'Etat a, tout d'abord, invité les participants à exposer les principales difficultés dont souffre la moughataa, les solutions qu'ils proposent pour y remédier et leur degré d'appréciation du niveau de rendement et de la capacité des institutions de l'Etat dans la wilaya de Nouakchott Ouest à juguler ces problèmes et à satisfaire les attentes des populations.

Le Président de la République a saisi l'opportunité de cette réunion pour exhorter les participants à assumer leurs responsabilités dans le processus de construction nationale et à déployer tous les efforts possibles pour répondre aux aspirations des citoyens dans les différents domaines.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance du rôle des autorités locales, des élus et des différentes forces vives de la société, précisant que ce rôle est complémentaire aux efforts des pouvoirs publics et indispensable en raison des liens directs de ces parties avec les citoyens.

Le Président de la République a mis en exergue l'importance de mener un travail sérieux dans le domaine d'assainissement auquel chaque citoyen est invité à participer afin d'atteindre les objectifs visés dans ce domaine.

Le Chef de l'Etat a déclaré que, malgré l'importance des acquis réalisés pour améliorer les conditions de vie des citoyens et leur fournir les divers services de base dans les domaines de la santé, de l'éducation et d'autres, il faut remédier aux lacunes qui existent afin de renforcer le processus de développement du pays.

Un accueil populaire, chaleureux et enthousiaste a été réservé au Président de la République à son arrivée aux locaux de la Moughataa par des organisations de la jeunesse et des mouvements féminins, professionnels et syndicaux.

Ces derniers ont brandi des slogans louant les importantes réalisations opérées dans le pays ces dernières années, sous la direction clairvoyantes du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.