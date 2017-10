Mauritanie: Le Président de la République visite le centre d'état - civil de Tevragh-Zeina

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité lundi matin le centre d'état -civil de Tevragh-Zeina, relevant l'agence nationale de la population et des titres sécurisés où il a été accueilli par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedou Ould Abdalla, accompagné du wali de Nouakchott Ouest, de Mme la maire de Tevragh Zeina et de l'administrateur directeur général de l'agence nationale de la population et des titres sécurisés.

Sur place, le Chef de L'État a visité les salles d'enregistrement et d'archivage et suivi des explications sur les différentes étapes de l'opération d'enrôlement des citoyens et des services qu'offre l'agence nationale de la population et des titres sécurisés aux usagers et les documents exigés pour pouvoir se doter des titres sécurisés.

Il a exhorté les responsables de la structure à accélérer et simplifier les procédures et de tout faire pour permettre aux citoyens de se doter, au plus vite possible, de leurs titres sécurisés.

Le Chef de L'État était accompagné de certains membres du gouvernement, du directeur de cabinet du Président de la République, des chargés de missions et conseillers à la présidence de la République et le directeur général des protocoles d'État.