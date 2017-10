Burkina Faso: Incendie d'un poste SONABEL - Quatre disjoncteurs endommagés

Il sollicite donc la compréhension de la population ainsi que son accompagnement car, informe-t-il, il leur faut plus de 500 milliards de francs CFA, en plus de ce qu'ils ont déjà, afin de pouvoir venir à bout du problème d'électrification au Burkina Faso.

Et de poursuivre qu'on accuse parfois la SONABEL à tort : « On condamne souvent les techniciens, la SONABEL ou le ministère de l'Energie sans avoir une lecture objective de ce qui s'est entassé au fil des années.

Les conséquences de la catastrophe sont énormes. En effet, ce poste produit 1/5 de l'énergie de Ouagadougou. L'énergie qui devait passer par les transformateurs et rejoindre le jeu de barre de Ouaga II ne pourra plus suivre sa trajectoire.

Aucun bilan du matériel détérioré n'est non plus disponible. Cette cellule de Gounghin permet d'envoyer de l'énergie à partir de Zagtouli, grâce à l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, dans la ville de Ouaga. Elle produit en moyenne 15 000 volts.

