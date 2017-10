Cameroun: Camtel-Orange - Que se passe - t - il réellement ?

Que s'est il donc passé ? « Orange Cameroun a été tant surpris par la rupture du service de la fibre optique négociée auprès de son partenaire » Conséquence d' « une dette due de l'entreprise de téléphonie mobile envers son partenaire Cameroun Télécommunications ( camtel) » Comme l'a repris la presse.

Une situation peu ordinaire. Ce d'autant plus que les voies d'échange entre orange Cameroun et son partenaire s'est fait à travers la presse et les medias sociaux.

Le désagrément a été dans les villes de Douala et Yaoundé Pour éclairer les abonnés, il s'est agi d' « une rupture de la fibre optique » et non un « dysfonctionnement sur le réseau de transmission en fibre optique » Comme relayé par la presse. En d'autres termes, Le service de la fibre qui dessert Orange Cameroun a bien été interrompu ce vendredi 6 octobre 2017 et rétabli plus tard dans la soirée. C'est cet état de fait qui est à l'origine des perturbations connues par les clients d'Orange dans leurs communications.

Face à l'inbroglio, on précise à orange «Aucun accord justifiant la dite facture, portant sur la nature du service attendu, la durée de ce service et le montant n'existe, aucune offre commerciale n'ayant été ni présentée, ni discutée à ce jour. Cet état de choses justifie la contestation et les discussions en cours et non abouties sur cette facture »

Au demeurant, Orange Cameroun entretient des relations commerciales avec son partenaire qu'elle traite comme important. Ce sont des rapports de qualité, empreintes de confiance mutuelle. Au titre de ces relations, elle remplit ses obligations contractuelles, et n'a pas à ce jour de facture impayée vis avis de ce partenaire.

Pour le reste, Comme dans toute relation y compris commerciale, des différends peuvent surgir, des contestations peuvent exister, ces derniers doivent être traités en bonne intelligence et dans le cadre des dispositions légales et/ou réglementaires existantes dans notre pays, dispositions qui doivent s'imposer à tous.

Le Cameroun étant un Etat de droit, personne, en l'occurrence aucune entreprise ne doit se considérer, ou agir comme étant au-dessus de la loi.