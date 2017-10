Cameroun: Camair-co - Le « Dja » en zone de turbulence

Cloué au sol depuis septembre 2016, alors qu'il n'avait volé que deux mois depuis son retour d'Ethiopie (juillet 2016) où il avait subi des travaux de maintenance chez Ethiopian Airlines (Check C), le DJA n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même. « L'avion est sérieusement atteint par la corrosion et l'humidité, parce qu'il est resté 12 mois cloué au sol», déplore un pilote, qui demeure convaincu de ce que la suppression de la ligne de Douala-Paris (près de 70% des recettes globales) était une mauvaise idée.

En effet, la décision de faire atterrir le DJA en Ethiopie, qui est d'ailleurs confirmée par la cellule de Communication de l'entreprise, est mal vue par bon nombre d'employés. Et notamment, ceux du Syndicat du personnel de Camair-Co. Ces derniers renseignent d'ailleurs que des loueurs de moteurs américains et britanniques sont depuis quelques mois aux trousses du « DJA ».

