Liberia: Présidentielle libérienne - En campagne avec « mister George »

Une vingtaine de candidats (voir encadré) se disputent la succession d'Ellen Johnson-Sirleaf pour le premier tour de la présidentielle libérienne de ce mardi 10 octobre 2017. Parmi eux, le plus connu est sans conteste George Weah, qui est à sa troisième tentative après des échecs en 2005 et 2011. Nous étions dans le sillage de l'ancienne star du football le dimanche 8 octobre 2017, dernier jour de l'interminable campagne électorale commencée deux mois plus tôt.

Pour l'étranger qui débarque pour la première fois à Monrovia, la déception est grande face à ce hangar abusivement appelé aéroport qui frappe tout de suite par son côté rustique et vétuste et que même les oiseaux de fer semblent avoir déserté.

Sur le tarmac, pas le moindre avion en dehors de celui qui vient de nous amener d'Abidjan et qui doit repartir dans la foulée.

Navette pour le transport des passagers sale, murs décrépis, carreaux du revêtement au sol cassés, grilles métalliques rouillées qui ont connu des jours meilleurs... le tableau n'est pas des plus ragoûtants. « Même les gares des compagnies de transport terrestres de Ouaga sont mieux que ça », laisse échapper un de nos compatriotes.

Un délabrement à l'image de ce pays martyr ravagé par une décennie de guerre civile qui a fait quelque 150 000 morts dans les années 90, délité l'Etat et auquel la fièvre Ebola (près de 5000 victimes) a voulu donner le coup de grâce il y a trois années de cela.

En tout cas la situation doit être suffisamment préoccupante pour que tous les prétendants à la magistrature suprême promettent le changement. A l'image de Georges Oppong Manneh Ousman Weah du CDC, la Coalition pour un changement démocratique.

Il faut dire que presque quinze ans après la fin de la guerre, tout est à faire ici. Les deux mandats successifs de Mrs Sirleaf auront sans doute permis de consolider la paix, quoique la justice et la réconciliation ne soient toujours que des mots, mais pour le reste... éducation, santé, chômage, infrastructures, relance économique... c'est un chantier colossal qui attend le prochain locataire de la présidence.

En ce dernier week-end de campagne, l'ambiance est plus que jamais fiévreuse ainsi que nous avons eu le loisir de le constater tout au long des 35 kilomètres qui séparent l'aéroport de la capitale. A intervalles réguliers, des processions bruyantes de militants aux couleurs de leur candidat vantent les mérites de leur champion, même ceux qui proposent visiblement de la camelote.

Après un dernier grand meeting vendredi, celui qui porte le maillot du CDC a effectué un petit tour dans Monrovia et ses environs dimanche à l'issue du culte, auquel il ne déroge pas. Au pas de course, tel une équipe ayant un bon maillage du terrain pour mieux étouffer l'adversaire, on l'aperçoit à West Point et l'instant d'après il est à Sonnie Wein, puis à 12th Street, ensuite aux districts 3 et 10 avant de conclure tard dans la nuit par un concert de Koffi Olomidé.

Une session de rattrapage pour le Grand Mopao qui a composé une chanson à la gloire de «mister George» et qui n'avait pu se produire deux jours plus tôt à cause d'une coupure d'électricité, bien suspecte, au moment où il devait prester.

Ce dimanche nuit, c'est un Weah accompagné de son épouse et visiblement fatigué par cette pêche aux voix qui est passé avant le show voir une partie de son état-major dans un grand hôtel de la place. « Moi, j'ai fini mon boulot. Demain (hier lundi Ndlr) je vais me reposer et aller voter mardi. C'est à vous maintenant de bosser », a-t-il lancé à ses fidèles lieutenants.