Cameroun: Bell et Ndjitap nommés

Tout comme Bell, le président du Synafoc bénéficie de sa deuxième casquette. Concernant l'organisation de la Can 2019, le 12 août dernier, il a été fait vice-président de la commission compétition du Cocan 2019 nommé par le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mpkatt.

Quant à Géremi Ndjitap, président du Syndicat national des footballeurs du Cameroun (Synafoc), il a été désigné comme membre de la commission technique et développement, dans laquelle on retrouve plusieurs anciennes gloires du football africain, à l'instar de Kalusha Bwalya, ancien capitaine de la sélection zambienne, par ailleurs président de ladite commission et Khalilou Fadiga, lui aussi ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal.

Parce qu'avant cette casquette de membre de la commission d'organisation de la Can à la Caf, il avait déjà celle de membre du comité de préparation des Coupes d'Afrique des nations de 2016 et 2019 nommé par le président de la République du Cameroun, Paul Biya.

Dans celle-ci, on retrouve Joseph Antoine Bell. Il est ainsi impliqué dans l'organisation de la Can 2019 au Cameroun à double titre.

Les deux anciens Lions indomptables figurent respectivement dans la commission d'organisation de la Can 2019 et la commission technique.

