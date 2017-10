Cameroun: Opportunités - 1300 places ouvertes pour le recrutement à la fonction publique

Les domaines concernés sont, entre autres, l'agriculture, le journalisme, la documentation, le génie civil, la météorologie.

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a rendu public le 3 octobre 2017 des arrêtés portant ouverture de 24 concours dans plusieurs corps de métier : le journalisme, l'agriculture, la documentation, la santé publique, le génie civil, l'élevage et pêche maritime, les postes et télécommunications, le cadastre, la météorologie. Au total, 1361 places sont ouvertes.

Soit 1151 places pour les concours directs et 210 pour les concours de formation. Pour ce qui est du journalisme, 10 places sont en jeu. Le concours se déroulera du 4 au 5 novembre 2017 au centre unique de Yaoundé et les candidats ont jusqu'au 20 octobre prochain pour déposer leur dossier. Pour faire acte de candidature, il faut être apte à exercer le travail de journalise, être âgé de 17 ans au moins et de 34 ans au plus au 1er janvier 2017, être titulaire d'un diplôme de journaliste ou de tout autre diplôme équivalent délivré par un établissement national de formation ou par l'une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre.

Pour ce qui est de la documentation, le concours vise le recrutement de 10 inspecteurs de documentation et de 5 contrôleurs de documentation. Les candidats doivent être âgés d'au moins 17 ans et d'au plus 34 ans. Aussi, ils doivent être titulaires d'une maîtrise en bibliothéconomie ou d'une licence d'enseignement supérieur. Les dossiers de candidatures sont reçus jusqu'au 3 novembre 2017. Le concours direct dans le domaine de l'agriculture ouvre la porte à 240 personnels dans les corps des fonctionnaires de la production rurale.

Les épreuves écrites auront lieu les 28 et 29 octobre au centre unique de Yaoundé. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 13 de ce mois. En ce qui concerne les concours de formation, il est ouvert le recrutement de 15 élèves instructeurs de jeunesse et d'animation (Ipja) et de 15 élèves instructeurs de jeunesse et d'animation (Ija) dans le Centre national de la jeunesse et des sports (Cenajes) de Kribi, Bafoussam, Douala, Garoua et Yaoundé.

Ledit concours se déroulera les 17 et 18 octobre 2017 pour les épreuves physiques et les 21 et 22 octobre pour les épreuves écrites. Qu'il s'agisse des concours directs ou de formation, tous les candidats doivent déposer leurs dossiers complets à la direction du développement des ressources humaines de l'Etat du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative ou dans les délégations régionales à travers le pays. Les postulants peuvent aussi consulter le site wwwminfopra.gov.cm pour plus informations.