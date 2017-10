Cameroun: La candidature d'Akere Muna peut encore être invalidée par Elecam, à la lumière du Code électoral

En tout état de cause, le parti qui fera le pari Muna devra avoir la puissance financière pour soutenir une campagne électorale sinon, pense l'universitaire, « Akere Muna compte sur des soutiens internationaux ». Aboya Manasse, par ailleurs Conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur (Minesup), prédit cependant « un carambolage à l'international car, Akere Muna et Maurice Kamto vont chasser sur les mêmes terres ».

Mais l'universitaire déclare « non négociable » une investiture par les grands partis traditionnels à l'instar du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), parti au pouvoir qui a déjà un « candidat naturel », ou encore le Social Democratic Front (SDF) et le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), qui ont privilégié les primaires pour désigner leur candidat.

