Ile Maurice: Décès de Ramdhial Patreetroy - Ses deux neveux sous arrestation

Mais l'épouse de la victime ne mâche pas ses mots. «Je lui avais demandé de changer son comportement. Je l'aurais accueilli à bras ouverts s'il l'avait fait. On me disait souvent qu'il essayait de changer. Mais voyez aujourd'hui dans quel état il est.» L'habitante de Beaux-Songes ignore pourquoi son époux a été tué. «Sa bann kinn fer sa la bizin péyé», sanglote-t-elle.

Il avait plusieurs ecchymoses sur le corps. La police penche pour un foul play et soupçonne qu'une affaire d'argent serait à l'origine de ce drame. Vinesh et Vimal Hoomal, deux neveux de la victime ont été arrêtés. Un autre de ses neveux , Ashley Hoomal, le troisième suspect, est toujours recherché.

