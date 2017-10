Sénégal: Budget de l'éducation nationale - La répartition des ressources en question

Pour le sociologue, Djiby Diakhaté, «le budget est largement en deçà des attentes du système.Nous avons l'impression que nous sommes dans un système où l'opacité règne en maître. Nous avons comme l'impression que la priorité est de sauver l'année et non l'école».

Le Sénégal consacre entre 6 et 7% de son PIB à l'éducation, alors que la moyenne en Afrique est de 4%, souligne Monsieur Mbow, consultant, non sans avoir indiqué que «le seul souci est un problème d'affectation des ressources. L'investissement est quasiment nul. L'essentiel est consacré au fonctionnement, il faut revoir les orientations budgétaires», dit-il.

«Nous n'avons pas le temps d'aller dans les détails pour éplucher 35 budgets ministériels en 2 semaines, sachant que nous n'avons pas d'assistants parlementaires. Le calendrier parlementaire est tel que les députés n'ont pas ce temps de lire 35 budgets en 2 semaines, alors que le gouvernement a travaillé pendant 6 mois pour mettre en place un budget, fait savoir d'emblée Cheikh Oumar Sy, député de la législature sortante. Et de poursuivre : Les contraintes institutionnelles sont des facteurs bloquants sur notre travail, et le relais citoyen est faussé dès le début. C'est le cas au niveau du ministère de l'Education nationale où les députés ne peuvent pas aller en profondeur dans la nomenclature budgétaire».

Ce panel a permis de dégager la conclusion suivante : l'amélioration du budget doit être articulée à la fois au fonctionnement et à l'investissement pour une prise en compte des disparités et besoins spécifiques des communautés. Le constat reste simple. Le budget du ministère de l'Education est arrêté pour l'année 2017, à 402 790 138 000 FCfa, contre 376 909 114 000 FCfa en 2016, soit une hausse de 6,87% en valeur relative.

Un montant salutaire, eu égard aux enjeux du système scolaire. La répartition du budget demeure problématique, car plus de 80% est consacré aux paiements de salaires. Un taux très faible pour les investissements. Quelle répartition efficiente pour un système éducatif performant ? La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) pose le débat lors de la Foire des innovations en éducation et formation, qui a baissé ses rideaux ce week-end.

