Tunisie: Mieux voir, voir plus loin

Une manifestation organisée par la Chambre syndicale régionale des opticiens optométristes de Gabès, en collaboration avec la Chambre nationale de la spécialité.

Objectif : «Promouvoir la coopération entre les différents acteurs de la santé visuelle dans la zone euro-méditerranéenne, construire une base de développement pérenne pour l'avenir de la santé visuelle en particulier, promouvoir l'investissement dans ce sens et démocratiser la prévention et la protection des yeux de nos citoyens et l'optique d'une manière générale». C'est ce que l'on peut lire dans le document de présentation du Festival.

«Unique en son genre», d'après ses organisateurs, le festival «ambitionne de contribuer à faire de la Tunisie un vrai espace de dialogue des civilisations, surtout en matière scientifique et médicale et de faire de notre pays un hub régional pour le tourisme de bien-être, en parfaite harmonie avec nos coacteurs dans l'espace euro-méditerranéen, berceau de la tolérance et de la paix et des valeurs universelles».

C'est ce que nous a confié Kossay Haydar, président de la Chambre organisatrice et président du festival. Et d'ajouter que l'avenir de notre enfance et son bien-être constituent un thème majeur des journées. «Ce festival vient en marge de la Journée mondiale de la vue, et vise aussi à contribuer à concrétiser les objectifs de l'OMS vision 2020, et les objectifs des Nations unies ODD 2030», a-t-il précisé.

Plusieurs volets meubleront le riche programme de ce festival, dont une activité à caractère humanitaire, une exposition professionnelle (B to B et B to C), un colloque scientifique, un autre pour les éducateurs, une visio-conférence, des visites à caractère touristique. Quant à la cérémonie d'ouverture, elle sera agrémentée d'un spectacle, celui de la célèbre opérette Lemdina.