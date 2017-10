Tunisie: Douces résonances automnales...

Autour d'œuvres exigeantes, réservées à des artistes chevronnés, capables d'émouvoir en restituant les palettes sonores des pages classiques et du chant orné, hérité du baroque, le programme de cette nouvelle édition du festival dédié depuis 23 ans à la musique classique a été préparé avec soin et intelligence afin de ravir les goûts les plus aiguisés.

La scène du magnifique Acropolium de Carthage s'apprête à accueillir, dès le 12 octobre, des orchestres, des instrumentistes, des solos, des formations de musique de chambre de Tunisie, du Maroc, de plusieurs pays d'Europe et d'Amérique latine. Des musiciens baroques, romantiques ou modernes qui nous feront voyager par ce temps d'automne romantique dans les airs admirables de Beethoven, Berlioz, Chopin et bien d'autres.

La soirée d'ouverture aura lieu jeudi prochain avec le concert "La musique fait son cinéma" proposé par l'Orchestre et chœur du Conservatoire El Manar, sous la direction de Fadi Ben Othman et représenté par 47 musiciens sur scène qui interpréteront des musiques de films américains, français, égyptiens et tunisiens. L'artiste marocaine prodige du piano Nour Ayadi donnera une performance pour la première fois en Tunisie ainsi que le virtuose espagnol Jose de Solaun en tournée actuellement.

La soirée de clôture réunira sur scène le baryton belge Vincent Bertrand, et notre excellent painiste Mehdi Trabelsi qui interpréteront ensemble des œuvres d'Offenbach, Mozart, Rossini... et bien d'autres.

Voici le reste du programme :

Vendredi 13 octobre : Nour Ayadi, piano (Maroc) (Beethoven, Bach, Chopin, Barcarolle... )

Samedi 14 octobre : Nikita Zasypkin, violoncelle, Francesco Marabella, piano, Victor Abramyan, Nadejda Nourkaeva et Walid Ben Rehaïem, violon (Russie).

Dimanche 15 octobre : Luis Gory, piano (Argentine) (Mozart, Beethoven, Liszt... )

Mardi 17 octobre : Andrea et Bogdan Grigoras, violon (Roumanie) (Haendel, Bach, Haydn, Mozart, Bizet et Schubert... )

Mercredi 18 octobre : Quatuor de guitare Walid Dhahri, Sami Dallali, Hela Douik & Souha Othmani (Tunisie): programme pour guitare, de Boccherini (1743) à Tortora (1957).

Vendredi 20 octobre : Kammer Ensemble (Tunisie-France) : Survier Flores & Nadim Garfi, violon, Issam Garfi, flûte, Wissem Ben Ammar, alto, Raphaël Chrétien, violoncelle, Mathieu Martin, contrebasse, Mehdi El Hammami, basson. Concert organisé avec le concours de l'Association Musicâme pour la promotion de la musique

Samedi 21 octobre : Jose de Solaun, piano (Espagne) (Albéniz, Granados, De Falla... )

Samedi 22 octobre : "Extase & Passions" (Italie) (Ombretta Macchi, soprano & Filippo Bulfamante, piano) Piano et voix s'accordent dans l'interprétation des célèbres rôles du répertoire lyrique italien.

Mardi 24 octobre : Magda Amara, piano & Johannes Fleischmann, violon (Autriche) (Schubert, Mozart, Strauss... )

Mercredi 25 octobre : Aïda Lahlou, piano (Maroc) (Beethoven, Chopin, Ravel, Scriabine... )

Jeudi 26 octobre : Saxo Clone (Belgique) Fréderic Basquin & Gino Sanya, saxophone, Pascal Thibaux, piano

Samedi 28 octobre : Hanna Holeksa, piano & Katarzyna Duda, violon (Pologne) (Ravel, Vieniavski, Gershwin, Sarasate... )

Dimanche 29 octobre : Roberte Mamou, piano (Belgique) Cofondatrice de l'Octobre Musical de Carthage, elle reste l'étoile que le public attend d'année en année (Haendel, Haydn, Debussy, Glinka... )

Lundi 30 octobre : Pavel Sporcl, violon & Jaromir Klepac, piano (Tchéquie) (Smetana, Martinu, Debussy, Mozart, Dvorak... ).