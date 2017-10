Tunisie: Le tournoi des quatre nations au menu

Deux semaines après le stage bloqué de 2 jours qui a eu lieu les 25 et 26 septembre dernier à Hammamet, le staff technique de l'équipe nationale seniors hommes composé du trio, Toni Gerona, Mohamed Ali Sghir et Amor Khedhira, a convoqué 35 joueurs locaux des sélections seniors, cadets et juniors pour effectuer les tests physiques qui ont débuté hier et qui se prolongeront jusqu'à aujourd'hui à Sousse.

Dans la perspective du Championnat d'Afrique des nations

Ce stage s'inscrit dans le cadre du programme de préparation pour le Championnat d'Afrique des nations qui aura lieu au Gabon du 17 au 28 janvier 2018. Pour rappel, durant la semaine prochaine, notre sélection seniors hommes prendra part au tournoi des 4 nations qu'organisera la Fthb les 26, 27 et 28 octobre au Palais des Sports d'El Menzah avec 3 matchs au programme face à l'Iran, au Bahreïn et à l'Arabie Saoudite.

Liste des joueurs convoqués Groupe 1

Gardiens de but : Makrem Missaoui et Marwen Soussi (Club Africain)-Ahmed Amine Bedoui (ES Tunis)

Ailiers gauches : Oussema Boughanmi et Chafik Boukadida (ES Tunis)

Arrières gauches : Zoubaïer Essaies, Skander Zaied et Yassine Bouteffaha (Club Africain)-Oussema Jaziri et Mohamed Aziz Aidi (ES Tunis)

Demi-centre : Abdelhak Ben Salah et Bilel Abdelli (ES Tunis)

Pivots : Mustapaha Ben Fadhel (ES Tunis)

Arrière droit : Nidhal Amri (ES Tunis)

Ailier droit : Mohamed Ali Bhar (ES Tunis).

Groupe 2 (Salle d'Hammam-Sousse)

Gardiens de but : Majed Hamza et Selim Brini (ES Sahel)-Mohamed Salah Brahem et Fradj Ben Tekaya (AS Téboulba)

Ailier gauche : Rafik Bacha (ES Sahel)

Arrières gauches : Louay Makhlouf (ES Sahel)-Mohamed Ridha Frad et Youssef Maaref (EM Mahdia)

Demi-centre : Seifeddine Hmida, Achraf Saafi et Mohamed Amine Darmoul (ES Sahel)-Ala Mustapha (SC Moknine)-Oussema Ghachem (AS Téboulba)

Pivots : Jihed Jaballah (ES Tunis)-Ghazi Ben Ghali (AS Téboulba)

Arrière droit : Noureddine Maoua et Bilel Hmam (ES Sahel)

Ailiers droits : Issam Rzig et Anouar Ben Abdallah (ES Sahel)-Ahmed Ayari (CHB Jammel)