Tunisie: Du lourd à venir pour l'Espérance !

L'EST semble avoir tiré les enseignements de ses dernières sorties continentales. A cet effet, les dirigeants «sang et or» s'activent à dénicher les joueurs répondant aux profils recherchés.

Pour Syam Ben Youssef, il s'agirait d'un retour aux sources. Natif de 1989 à Marseille, le défenseur central de Kasımpaşa Spor Kulübü de Turquie, club basé à Istanbul, pourrait rejoindre l'EST dès cet hiver, voire en fin de saison (en été) si un accord n'intervient pas entre les différents acteurs dès l'ouverture du mercato d'hiver.

En ce qui concerne l'étoile montante du CSS, le défenseur axial Yassine Meriah, là, tout dépendra des exigences de son club employeur. Natif de 1993, Meriah a évolué à l'AS Ariana et à l'ES Métlaoui avant de rejoindre le Club Sportif Sfaxien. Enfin, le portier international, Rami Jridi, natif de 1985, pourrait lui aussi réintégrer la « maison mère » (c'est un pur produit de l'EST). Aux dernières nouvelles, il pourrait obtenir son bon de sortie du CSS vu que le gardien Mohamed Hedi Gaâloul excelle actuellement dans les cages du club sfaxien. Attendons voir.

Anis Ben Hatira et Michael Eneramo arrivent !

L'Espérance Sportive de Tunis s'est imposée récemment face à l'AS Marsa dans le cadre d'un match amical grâce à une réalisation d'Adam Rejaibi à la 25' de jeu. Durant cette rencontre, l'occasion a été propice de voir à l'œuvre pour la première fois Anis Ben Hatira, Amine Meskini et Michael Eneramo. D'autre part, le CS Sfaxien a dominé l'US Monastir. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Alaeddine Marzouki.

Abdoulay Sissoko demande 300 000 euros à l'Espérance !

Le joueur malien Abdoulay Sissoko attend toujours le règlement de ses dus de la part de l'Espérance Sportive de Tunis. Recruté en 2015 par la formation «sang et or», mais libéré lors du mercato estival de 2016, le Malien avait alors porté son affaire devant la Fifa. Si certaines sources ont indiqué que la résiliation du contrat a été réalisée à l'amiable, l'entourage du joueur affirme en revanche que la Fifa avait tranché en faveur du joueur. L'Espérance Sportive de Tunis est tenue de régler la somme de près de 300.000 euros à Abdoulay Sissoko.

Le CS Sfaxien retire le numéro 8 de l'équipe

Le Club Sportif Sfaxien a décidé de retirer le maillot numéro 8 de l'équipe première de football. Cette décision a été prise pour honorer l'ancienne gloire du club Hamadi Agrebi. Le Club Sportif Sfaxien, qui a tenu récemment son assemblée générale ordinaire, a annoncé un excédent dans son budget de la saison 2016-2017.

Le total des dépenses a été d'un peu plus de 17 millions de dinars contre des revenus d'un peu plus de 17,5 millions de dinars.

L'excédent est évalué à 603 mille dinars.

Le SG dispose de la JSK

Lors d'un test conclu récemment, le Stade Gabésien a battu la JS Kairouanaise sur le score de (1-0). L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de d'Iriel Konan.

Le tifo le plus créatif et le plus suggestif !

Le tifo des supporters clubistes lors de la rencontre amicale face au Paris-Saint Germain a été choisi par le quotidien anglais Daily mail comme le plus créatif et le plus suggestif de ces dernières années. Avant le match face au PSG, les supporters clubistes ont brandi une banderole « Created by the poor, stolen by the rich » (Créé par les pauvres, volé par les riches) !