Tunisie: Les chauffeurs de taxi entrent dans une grève ouverte

Le chauffeur m'a demandé de payer la course comme si de rien n'était». Accompagnée de son fils, une dame qui vient de trébucher sur le trottoir fait part de son désarroi dû à l'absence de taxi : «Je suis arrivée, à 8h30, à l'infirmerie pour la vaccination de mon enfant. L'infirmière m'a sermonnée car je suis arrivée en retard!». Cette grève ouverte a causé, hier, beaucoup de tort à des citoyens désorientés et qui ont dû se rabattre sur les autres moyens de transport pour vaquer à leurs occupations.

Nous revendiquons également l'amendement des articles 40 et 41 relatifs aux sanctions et aux modalités imposées en matière de contrôle technique des véhicules. Pour autant, nous sommes ravis de la révision du tarif d'embarquement, signalé au compteur, qui devra passer de 450 à 470 millimes. L'indice kilométrique, tous les 70 mètres, sera porté à 40 millimes contre 30, actuellement». Ce dernier a finalement décidé de reprendre le travail en embarquant des étrangers pour l'aéroport Tunis-Carthage! Bien qu'ils aient retiré leur plaque, des chauffeurs de taxi ont transporté, en catimini, des clients au bord de leur véhicule. Une résidente en banlieue nord a pu en dénicher un, sur le chemin du travail. «J'ai pris un taxi, comme tous les matins.

Dans un entretien téléphonique avec La Presse, M. Ali Turkia, trésorier de la chambre syndicale, clame haut et fort son mécontentement, reprochant aux taxistes de ne pas avoir émis de préavis de grève. «Cette grève anarchique n'a pas lieu d'être. Notre syndicat s'en tient à l'accord conclu avec le ministère du Transport. Il s'agit d'une grève illégale qui n'a aucun caractère officiel. Leurs revendications auront peu de chances d'aboutir. Malgré cela, on peut comprendre leur sentiment d'insécurité... ».

